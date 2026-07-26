❗️🔊Главное из заявлений Путина о СВО на встрече с военными ВМФ РФ: — РФ не начинала войну, а отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада; — Сегодня Киев публично возрождает нацистскую идеологию; — Нет ничего удивительного в агрессии Киева против мирных людей с учетом его приверженности неонацизму; — Герои СВО пишут историю; — Потомки будут учиться на примерах героев СВО, многое для этого делают уже сейчас; — Нужно пропитать сознание российского народа важностью того дела, которому служат бойцы СВО, а служат они Родине; — Путин рассказал, что по теме СВО ему "сливается вся информация, которая есть"; — Прямая защита государства ставит людей, которые это делают, в первые ряды; — Враг будет разбит и победа будет за Россией, а Украина рано или поздно потеряет свои западные земли, которые были подарком Киеву от Сталина; — СВО, безусловно, рано или поздно закончится; — Ощущение единства и братства чрезвычайно важно, в том числе на передовой; — На Украине все передрались и переругались, как пауки в банке, делят украденные деньги и сживают друг друга со свету; — Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев объявил Москву врагом.