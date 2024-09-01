Алаудинов отчитался об уничтожении спецназом «Ахмат» техники ВСУ в Курской области

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов отчитался об уничтожении техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.
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