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«Ростелеком» нашёл способ забрать абонентов конкурентов. Малому бизнесу оставляют долю выручки?

«Ростелеком» предлагает региональным провайдерам непростой выбор. Небольшим операторам обещают избавление от крупных обязательных расходов, но взамен они должны передать компании абонентов, линии связи и техническую поддержку.

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