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Рахмонов: террористов из “Крокуса” вербовали в посольстве Украины в Душанбе

Рахмонов: террористов из “Крокуса” вербовали в посольстве Украины в Душанбе

Эксперт уверен в том, что следы преступлений террористической группы ведут в украинское посольство.Террористы, убившие несколько десятков ни в чём не винных людей в концертном зале "Крокус сити холл", завербованы украинским посольством в Таджикистане.

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