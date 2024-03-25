Рахмонов: террористов из “Крокуса” вербовали в посольстве Украины в Душанбе

Эксперт уверен в том, что следы преступлений террористической группы ведут в украинское посольство.Террористы, убившие несколько десятков ни в чём не винных людей в концертном зале "Крокус сити холл", завербованы украинским посольством в Таджикистане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии