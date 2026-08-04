ВТБ поддержал строительство новых жилых домов

ВТБ предоставил более 1,2 млрд рублей для строительства двух жилых домов в Чебоксарах. Средства в рамках проектного финансирования получил один из системообразующих девелоперов Чувашии - специализированный застройщик «Отделфинстрой».
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