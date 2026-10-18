18 октября достигнет пика активности метеорный поток Эпсилон-Геминиды — ученые до сих пор не установили, какая комета породила этот октябрьский звездопад.
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