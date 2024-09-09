Пашинян об этом мечтал? Население Армении может сократиться на 800 тысяч человек

В Аудиторской палате раскрыли страшные данныеПредседатель Аудиторской палаты Армении Наири Саркисян рассказал, что в ближайшие 10 лет население страны может сократиться на 800 тысяч человек, а через 25 лет в республике вообще никого не останется.