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Психиатр Кульгавчук рассказал о том, чем психопаты отличаются от обычных людей

Психиатр Кульгавчук рассказал о том, чем психопаты отличаются от обычных людей

В кинематографе очень часто для того, чтобы создать образ маньяка, ему приписывают психопатию. По сути, этим самым расстройством его «маньячность» и объясняется: ведь, согласно стереотипам, психопат – это обязательно потенциальный преступник.

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