XVI Открытый чемпионат города по бодибилдингу прошел в подмосковной Дубне

Зрители также увидели состязания по бодифитнесу и бикини.XVI Открытый чемпионат города по бодибилдингу, бодибилдингу, бодифитнесу и бикини прошел во Дворце культуры «Октябрь» подмосковной Дубны, сообщил официальный интернет-портал органов местного самоуправления городского округа Дубна.