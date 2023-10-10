XVI Открытый чемпионат города по бодибилдингу прошел в подмосковной Дубне

Зрители также увидели состязания по бодифитнесу и бикини.XVI Открытый чемпионат города по бодибилдингу, бодибилдингу, бодифитнесу и бикини прошел во Дворце культуры «Октябрь» подмосковной Дубны, сообщил официальный интернет-портал органов местного самоуправления городского округа Дубна.
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