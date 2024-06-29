Мнение: Молдавское село  живёт лучше, чем российское

Молдавское село живёт, мягко говоря, лучше, чем российское. Такое мнение высказал россиянин Александр, выступая в передаче молдавского видеоблогера Владимира Карманова, автора Youtube-канала "Вова Карманов", передает Noi.
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