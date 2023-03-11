Военное обозрение

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В Минобороны Дании анонсировали поставку танков Leopard Украине весной 2023 года

В Минобороны Дании анонсировали поставку танков Leopard Украине весной 2023 года

Первые танки Leopard 1 вооруженных сил Дании будут переданы Украине уже этой весной. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны королевства, рассказывая о поездке в Германию исполняющего обязанности главы военного ведомства Троэльса Лунда Поульсена.

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