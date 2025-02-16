Харрис просит деньги на борьбу с политиками Трампа и укрепление Демпартии США

REUTERS/Hannah McKay Бывшая вице-президент Соединенных Штатов Камара Харрис начала просить деньги на борьбу с политиками нынешнего американского лидера Дональда Трампа и укрепление Демократической партии, передает РИА Новости.
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