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Воробьев оценил уход ключевых игроков из "Локомотива"

Воробьев оценил уход ключевых игроков из "Локомотива"

Футбольный клуб "Локомотив" претерпел ряд изменений перед началом нового сезона. Клуб покинули несколько ключевых игроков, в том числе нападающий Максим Глушенков, который перешел в "Зенит" за 6,5 миллионов евро.

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