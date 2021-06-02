Казахстанский чемпион американской лиги ММА Веретенников о первом бое: «Мой первый гонорар за бой был 60 тысяч тенге»

Казахстанец Николай Веретенников, выигравший титул чемпиона американской лиги FURY FC, а также подписавший контракт с DWCS, вспомнил свой первый бой на Родине, а также свой первый гонорар: «Мой первый бой по ММА состоялся в Астане, в ТРЦ «Ажар».