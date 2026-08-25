Sitronics Group: до 80% поддельных сайтов онлайн-магазинов создаются ИИ-конструкторами

Компания Sitronics Group сообщила о сезонном росте интернет-мошенничества, отмечая резкий скачок числа фейковых интернет-магазинов в периоды подготовки к 1 сентября, гендерных праздников и новогодних распродаж.
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