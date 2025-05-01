Путин присвоил звание Героя Труда Юрию Дикову из Снежинского ядерного центра

Президент Владимир Путин наградил Юрия Дикова из Снежинского ядерного центра званием Героя Труда. Этот центр, один из ключевых для "Росатома", занимается обеспечением надежности ядерного оружия и решением гражданских задач, таких как атомная энергетика и ядерная медицина.