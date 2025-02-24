Возвращение “русской Пэрис Хилтон”: как Анна Анисимова снова попала в центр внимания благодаря фильму “Анора”

В нулевых дочь российского олигарха Василия Анисимова, Анна, получила прозвище “русская Пэрис Хилтон” благодаря своей гламурной жизни, насыщенной вечеринками, частными джетами и яхтами, а также общению с голливудскими звёздами.
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