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«Арсенал» представил книгу о связи клуба с культурой темнокожих. Райт участвовал в подготовке

«Арсенал» — особенный клуб. Его мультикультурная база фанатов отражает меняющийся город и уникальные отношения с популярной культурой темнокожих британцев.

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