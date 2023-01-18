На сайте главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды» опубликована новая запись украинского журналиста Андрея Ваджры: Иногда, когда есть время, читаю в комментариях стоны ждунов с Украины.
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