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Царьград

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Диетолог Нишида раскрыла привычки, вызывающие усталость

Диетолог Нишида раскрыла привычки, вызывающие усталость

Диетолог Валеска Нишида поделилась с Terra информацией о вредных пищевых привычках, вызывающих усталость: пропуск приемов пищи, чрезмерное употребление сахара, недостаточное разнообразие рациона, недостаток воды и избыток ультрапереработанных продуктов.

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