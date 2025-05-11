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В Колпино самопальная петарда лишила молодого человека руки

В Колпино самопальная петарда лишила молодого человека руки

В Колпинском районе молодой человек лишился кисти из-за взрыва петарды. Кроме того, на любителя пиротехники завели дело после того, как у него дома полицейские обнаружили вещества для изготовления взрывчатых предметов.

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