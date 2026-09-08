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Царьград

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"Боишься расправы?": Тайное письмо вскрыло заговор в "высоких кабинетах"

"Боишься расправы?": Тайное письмо вскрыло заговор в "высоких кабинетах"

Всплыла переписка, проливающая свет на причины взлёта ключевой ставки в России. Двое действующих высокопоставленных госслужащих тайно добивались встречи с Алексеем Навальным*, критиковали "существующий режим" и называли оппозиционера "феноменом".

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