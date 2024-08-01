Ученые решили проверить, живем ли мы в симуляции. Этим занялся бывший физик НАСА

Бывший ученый НАСА пытается доказать, что мы живем в симуляцииИнтригующие исследования Томаса Кэмпбелла, бывшего физика НАСА, направлены на проверку гипотезы о том, что наша реальность может быть симуляцией: Кэмпбелл разработал серию экспериментов, чтобы узнать, ведет ли себя наш мир по законам физики, которые были бы ожидаемы во вселенной, смоделированной компьютером.
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