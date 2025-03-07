ГДР и ФРГ снова на карте

23 февраля в Германии прошли первые в нынешнем тысячелетии внеочередные парламентские выборы. Глава вернувшегося на первое место – почти 29% голосов – христианского демократического союза (ХДС) Мерц заявил: "Приоритет – укрепление Европы как можно скорее, таким образом, чтобы шаг за шагом мы действительно добились независимости от СГА".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии