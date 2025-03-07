ГДР и ФРГ снова на карте

23 февраля в Германии прошли первые в нынешнем тысячелетии внеочередные парламентские выборы. Глава вернувшегося на первое место – почти 29% голосов – христианского демократического союза (ХДС) Мерц заявил: "Приоритет – укрепление Европы как можно скорее, таким образом, чтобы шаг за шагом мы действительно добились независимости от СГА".