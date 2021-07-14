Умер главный конструктор МиГ-31 Валерий Васильков

Главный конструктор перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую самолетостроительную корпорацию (РСК) «МиГ» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»).