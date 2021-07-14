E-News.su

83 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    К сожалению Запад не будет к этому прислушиваться."Сафари на людей"...
  • Владимир Ознобихин
    Заработался, сердечный?!Арестовича хотят ...
  • Владимир Ознобихин
    Минские соглашения не исполняет Украина!! А нам остаются санкции. Двайте объявим, что возьмемся их выполнять за Укра...Корнилов предложи...

Умер главный конструктор МиГ-31 Валерий Васильков

Главный конструктор перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую самолетостроительную корпорацию (РСК) «МиГ» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх