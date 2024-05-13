Григоренко рассказал о задачах нацпроекта «Экономика данных»

В нацпроект «Экономика данных» войдет развитие современных центров обработки данных, разработка отечественной техники, обеспечение цифровой безопасности, сообщил кандидат на должность вице-премьера и руководителя Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко на пленарном заседании Госдумы 13 мая.
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