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Царьград

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Глава "Росатома" сообщил о гибели двух военных при ударе Киева

Глава "Росатома" сообщил о гибели двух военных при ударе Киева

В результате удара Киева по бензовозам с топливом для Запорожской АЭС погибли два русских военнослужащих, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачёв.

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