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«Амкал» сыграет с 2Drots в Воронеже, «Апсны» примет «СиндЕкат» в Абхазии. Расписание 4-го тура Кубка Лиги

Расписание 4-го тура группового этапа первого дивизиона WINLINE Кубка Медиалиги. WINLINE Кубок Лиги , 4-й тур 18 сентября, пятница «Апсны» – «СиндЕкат».

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