Регата Radio Monte Carlo: «Русская Медиагруппа» соберет партнеров на одном из самых красивых мероприятий лета

«Русская Медиагруппа» в третий раз проведет Регату Radio Monte Carlo. Мероприятие, входящее в программу Спортивных игр Восточного экономического форума, состоится при поддержке спортивной платформы Фонда Росконгресс - «РК-Спорт».
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