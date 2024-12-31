На почте не получится оплатить: как придется с нового года 2025 пополнять счет на мобильные телефоны Ольга БезродняяС наступлением Нового года в России вступают в силу важные изменения, касающиеся оплаты пополнения счетов мобильных телефонов.
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