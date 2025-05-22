ИА Новороссия Shatokhina Natalia/Global Look Press/Коллаж NovorosInform Илон Маск не понял, для чего правительство США выделяло узбекам огромные деньги.
25 млрд руб. дали Узбекистану, чтобы "нас уничтожить"? Лобаев объяснил, Бастрыкин возмутился: "Криминал к нам едет"
Комментарии
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Сергей Моисеев
так почему их продолжают поддерживать на выборах мы как и путин говорим " опять обманули"
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4 час.
Игорь Максаков
Никто их не поддерживает. А тех, кого большинство поддерживает, их туда не пустят, потому, как мешать они там будут олигархам, которые всё мутят. и ГД их вся.
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4 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Все правильно говорите,но наш гарант не думает так и в этом вся причина! Миграционная политика, которая существует в России сейчас, безответственна и опасна для нашей страны. – Страшно за детей и девушек. С января по март количество преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 15%. Всего за три месяца они совершили 69 половых надругательств над женщинами и 50 – над детьми. Число развратных действий в отношении несовершеннолетних резко выросло.
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1 час.
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