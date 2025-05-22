25 млрд руб. дали Узбекистану, чтобы "нас уничтожить"? Лобаев объяснил, Бастрыкин возмутился: "Криминал к нам едет"

Сергей Моисеев так почему их продолжают поддерживать на выборах мы как и путин говорим " опять обманули"

Игорь Максаков Никто их не поддерживает. А тех, кого большинство поддерживает, их туда не пустят, потому, как мешать они там будут олигархам, которые всё мутят. и ГД их вся.