МО: с начала года ПВО группировки «Юг» уничтожила более 100 воздушных целей

РИАМО - 28 фев. Свыше 100 воздушных целей ликвидировали расчеты группировок ПВО войск «Юг» с начала текущего года на южно-донецком направлении специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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