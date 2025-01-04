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Жена Смолова: «Отмечаю 4 года трезвости от алкоголя и наркотиков. Ходила на собрания анонимных алкоголиков и наркоманов. Не занималась сексом полтора месяца, целибат прочистил мне мозги»

«Сегодня отмечаю уже 4(!) года своей трезвости от алкоголя и наркотиков. Я не пью вообще, ни капельки, даже на Новый год или День рождения.

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