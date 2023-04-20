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Сорокин отбил 32 из 36 бросков «Каролины», потерпев 3-е поражение в плей-офф НХЛ за карьеру

Илья Сорокин отразил 32 броска из 36 в игре с «Каролиной» (3:4 ОТ, 0-2). Вратарь «Айлендерс» принял участие в матче первого раунда Кубка Стэнли.

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