ЛК

Любовь Кузьмина

Не только Трамп, все они знают то, что Путин прав, но им до правоты Путина нет дела. У них свои задачи и эти задачи не кто из них не скрывает.Более того, они провозгласили эти задачи на весь мир и приняли доктринальные документы. Поэтому крайне наивны те люди, или у этих людей свой интерес, которые думают то, что с приходом Трампа что то кардинально изменится. Для таких изменений необходимо полный разгром этой нацистской Украины или в крайнем случае полный контроль России над этой территорией. По другому никак. Да, возможна встреча Трампа с Путиным, но по большому счету эта встреча закончится тем, что стороны объявят то, что продолжат работу в этом направлении, чтобы далее сводить позиции сторон к большему взаимопониманию. Одним словом поговорят и на этом спасибо.