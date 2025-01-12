Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Путин отказывается пересматривать цели СВО», – У Байдена не верят в миротворческий успех Трампа

«Путин отказывается пересматривать цели СВО», – У Байдена не верят в миротворческий успех Трампа

Старший директор по Европе Совета национальной безопасности при администрации Байдена Майк Карпентер сомневается, что у администрации Дональда Трампа получится добиться перемирия на Украине через 100 дней, потому что Россия не демонстрирует желания отказаться от целей СВО.

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Комментарии
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Eduard
Конечно у Путина есть цели и Трам с ними согласится.Украина юольшей частью,или вся должна быть у России!
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13 час.
Eduard
Как видите с Байденом вообще говорить нечего,больной даун как и его продажная команда!
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13 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Не только Трамп, все они знают то, что Путин прав, но им до правоты Путина нет дела. У них свои задачи и эти задачи не кто из них не скрывает.Более того, они провозгласили эти задачи на весь мир и приняли доктринальные документы. Поэтому крайне наивны те люди, или у этих людей свой интерес, которые думают то, что с приходом Трампа что то кардинально изменится. Для таких изменений необходимо полный разгром этой нацистской Украины или в крайнем случае полный контроль России над этой территорией. По другому никак. Да, возможна встреча Трампа с Путиным, но по большому счету эта встреча закончится тем, что стороны объявят то, что продолжат работу в этом направлении, чтобы далее сводить позиции сторон к большему взаимопониманию. Одним словом поговорят и на этом спасибо.
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11 час.

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