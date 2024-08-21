Нефть теряет в цене на фоне успокоения на Ближнем Востоке и роста запасов в США Татьяна АрестоваЦены на нефть немного снизились 21 августа на фоне оценок, показывающих рост запасов нефти в США и ожиданий, что напряженность на Ближнем Востоке ослабевает после визита посредников в регион.
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