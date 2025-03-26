Алтайский край вошел в топ-80 российских регионов по строительству жилья

Субъекты сравнивали по количеству введенных в 2024 году квадратных метров жилья в пересчете на одного жителя Алтайский край занял 76-е место в рейтинге российских регионов по вводу жилья в эксплуатацию в 2024 году.
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