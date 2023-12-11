"Ни фильма, ни денег": жители Приморья пришли в известный кинотеатр и пожалели

Жители города Уссурийск Приморского края рассказали о неприятном инциденте в местном кинотеатре. Дети из футбольного клуба решили сходить группой на фильм и заранее купили на сайте 15 билетов на первый утренний сеанс в 7:40.
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