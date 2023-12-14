Саммит противоречий

В Брюсселе 14–15 декабря пройдет саммит Европейского совета — высшего политического органа ЕС. Традиционно именно на таких встречах обсуждаются наиболее сложные и противоречивые вопросы, требующие согласования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии