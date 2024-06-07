Под Ереваном прогремел мощный взрыв. Есть пострадавшие.

На окраине города Абовян, расположенного рядом с Ереваном, вспыхнула автозаправка.Сильный взрыв прогремел на одной из заправочных станций, которая расположена на трассе Ереван-Севан недалеко от армянского города Абовяна, сообщил пресс-центр МВД Армении.