Под Ереваном прогремел мощный взрыв. Есть пострадавшие.

На окраине города Абовян, расположенного рядом с Ереваном, вспыхнула автозаправка.Сильный взрыв прогремел на одной из заправочных станций, которая расположена на трассе Ереван-Севан недалеко от армянского города Абовяна, сообщил пресс-центр МВД Армении.
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