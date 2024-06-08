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Навстречу ядерной войне: Байден переступил собственные красные линии

Навстречу ядерной войне: Байден переступил собственные красные линии

Впервые в истории президент США дал добро на удары по ядерному противнику в пределах его же границ. Так газета The New York Times отозвалась о разрешении Украине бить американским оружием по целям внутри России, которое Джо Байден выдал на прошлой неделе.

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Комментарии
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Antanas
Запад похож на обезьяну с гранатой.
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