Историки вам врут! как нам переписали историю России? Вся правда о славянах

Сергей ЕПолитикаИсторики вам врут! как нам переписали историю России? Вся правда о славянах Приветствую моих подписчиков на канале Береста, сегодня мы с вами поговорим о том, как историки долгое время вам лгали.Вернуться к статье196НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМГМалик Гумеров✩✩✩✩✩VИVarshavskiy ИващенкоЭто чего надо было накуриться??VИVarshavskiy ИващенкоЗабыли ядерную войну 3000 лет назад,которая уничтожила Атлантиду(тоже славяне основали).И осталась от нее Антарктида.саша дмитренкотак это славяне вырыли черное море и построили пирамиды!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) а этруси это русские!!!Эльфено4ек ЧумазиковаИ ведь найдутся ж те, кто в это поверит))саша дмитренкоэто не больший бред чем рай,,или коммунизм)))) только жалкие народы ищут великих предков,,или придумывают))МГМалик ГумеровЧеловеческие народы стараются быть достойными своих предков , равняться на них , не уронить чести , растить и приумножать их достижения .... !!! ------------------ А жалкие народы , к которым видимо относится саша дмитриенко , это вчерашние обезъяны , только слезшие с дерева !? .... Им до человеков еще расти и расти ! Вон запад , европа ... - не успев стать человеками уже самоуничтожаются = превращаются обратно в обезъян !саша дмитренкоамериканцы ни ищут предков из атлантиды!))))) они и так великие!!! при всех недостатках,,саша дмитренкофашисты тоже потомки ариев)))МГМалик ГумеровФашистами не рождаются ! Фашистов воспитывают ! Как ... , см. сегодняшнюю Украину ! ... Дегенераты родители с молоком матери калечат своих детей ...!МГМалик ГумеровНет страны америка ! США это не страна = это полицейское государство ! В чем их величие ? В том что за 200 лет так и не смогли стать страной ? Что почти уничтожили коренные населения ? Что рабство отменили только в середине 20 века ? Что паразитируют по всему миру на других народах ? ЭТО САТАНИЗМ ! США это объединение государств = штатов ! -------- А англо-саксы еще недалеко ушли от обезъян ! В их генах вылезают даже неандертальцы ! До человеков им еще как до Луны (в которой они были только в фильмах голливуда !) !саша дмитренкода хоть тем что попасть в америку-мечта огромной части населения мира!!!!)))) ане в китай или россию))))саша дмитренко))) о том что они выводили родословную народа из ариев! великие предки!)))))))МГМалик ГумеровЭто просто детский наив... - мечты о пустышке кукле , взрослея проходит !МГМалик ГумеровНеандертальцы + саксы + .... = англо-саксы + испанцы +португальцы +негры+индейцы+китайцы+мексиканцы + ..... = получились пиндосы ! ... Там нет даже капли арийской крови !саша дмитренкоа немцы?))) а русские)? типа славяне)))МГМалик ГумеровСкажем так = немцы это бывшие руские , генетически они недалеко ушли ! Их оторвали от Руси в рамках войны против руской цивилизации ! Как это сделали со шведами , ... потом с поляками , ... сегодня аналогичные процессы происходят с Украинцами ! Решается задача - оторвать Украину от корней , от матери , создать из них ивашек не помнящих родства и взрастить нацию = инструмент для войны против материнской руской цивилизации ! Все же на виду ! ... ------------------- И сегодня в Германии можно ходить на экскурсии , знакомиться с Древней Русью = архитектурные музеи-реконструированные славянские крепости в Гросс-Раден , Мекленбург , Передняя Померань , остров Рюген , Ольденбург, ... и т.д.. Также и в Швеции = древние архивы государства все на руском , так и с Польшей , Финляндией , и т.д. , по сути всей Европой ! Их по частям отрывали от Руси , делая инструментом войны против Руси ! ... (как сегодня Прибалтику , Молдовию ,... все постсоветские республики ...).МихалычПод руководством Романовых была создана фальшивая история Руси, а нынешние ленивые "историки" сочиняют всякую чушь, не утруждая себя в анализе ошибочной версии с точки зрения современных научно-технических методов и инструментов.Михаил БутовЦитата автора: "Я бы и мог писать об истинной истории и дальше..." --- И какие только невежды не сомневались в правдивости нашей истории, да только ещё ни один сомневающийся не смог предоставить ни одного правдивого доказательства своим сомнениям. Картинки, приведённые в этой статье, -это стандартный набор картинок из Интернета, который постоянно используется для лжедоказательств Тартарии. В России 16-19 веков это слово вообще не употреблялось, от слова нигде и никогда. --- Вот такими дешёвыми приёмами нам пытаются втюхать альтернативную историю. Стоит только потребовать привести в качестве доказательства какие-либо документы, ну хоть один, переписку тартарского государя, ну хоть одно письмишко, монету с тартарской надписью и т.п., как сразу авторы статей исчезают или переходят на хамство. Это всё отрыжка левашовых, морозовых, фоменков и прочих разоблачителей истории. --- Не ведитесь, люди, на это лапшевешание.Комментировать
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