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Историки вам врут! как нам переписали историю России? Вся правда о славянах

Историки вам врут! как нам переписали историю России? Вся правда о славянах

Приветствую моих подписчиков на канале Береста, сегодня мы с вами поговорим о том, как историки долгое время вам лгали.

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Малик Гумеров
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Varshavskiy Иващенко
Это чего надо было накуриться??
Varshavskiy Иващенко
Забыли ядерную войну 3000 лет назад,которая уничтожила Атлантиду(тоже славяне основали).И осталась от нее Антарктида.
саша дмитренко
так это славяне вырыли черное море и построили пирамиды!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) а этруси это русские!!!
Эльфено4ек Чумазикова
И ведь найдутся ж те, кто в это поверит))
саша дмитренко
это не больший бред чем рай,,или коммунизм)))) только жалкие народы ищут великих предков,,или придумывают))
Малик Гумеров
Человеческие народы стараются быть достойными своих предков , равняться на них , не уронить чести , растить и приумножать их достижения .... !!! ------------------ А жалкие народы , к которым видимо относится саша дмитриенко , это вчерашние обезъяны , только слезшие с дерева !? .... Им до человеков еще расти и расти ! Вон запад , европа ... - не успев стать человеками уже самоуничтожаются = превращаются обратно в обезъян !
саша дмитренко
американцы ни ищут предков из атлантиды!))))) они и так великие!!! при всех недостатках,,
саша дмитренко
фашисты тоже потомки ариев)))
Малик Гумеров
Фашистами не рождаются ! Фашистов воспитывают ! Как ... , см. сегодняшнюю Украину ! ... Дегенераты родители с молоком матери калечат своих детей ...!
Малик Гумеров
Нет страны америка ! США это не страна = это полицейское государство ! В чем их величие ? В том что за 200 лет так и не смогли стать страной ? Что почти уничтожили коренные населения ? Что рабство отменили только в середине 20 века ? Что паразитируют по всему миру на других народах ? ЭТО САТАНИЗМ ! США это объединение государств = штатов ! -------- А англо-саксы еще недалеко ушли от обезъян ! В их генах вылезают даже неандертальцы ! До человеков им еще как до Луны (в которой они были только в фильмах голливуда !) !
саша дмитренко
да хоть тем что попасть в америку-мечта огромной части населения мира!!!!)))) ане в китай или россию))))
саша дмитренко
))) о том что они выводили родословную народа из ариев! великие предки!)))))))
Малик Гумеров
Это просто детский наив... - мечты о пустышке кукле , взрослея проходит !
Малик Гумеров
Неандертальцы + саксы + .... = англо-саксы + испанцы +португальцы +негры+индейцы+китайцы+мексиканцы + ..... = получились пиндосы ! ... Там нет даже капли арийской крови !
саша дмитренко
а немцы?))) а русские)? типа славяне)))
Малик Гумеров
Скажем так = немцы это бывшие руские , генетически они недалеко ушли ! Их оторвали от Руси в рамках войны против руской цивилизации ! Как это сделали со шведами , ... потом с поляками , ... сегодня аналогичные процессы происходят с Украинцами ! Решается задача - оторвать Украину от корней , от матери , создать из них ивашек не помнящих родства и взрастить нацию = инструмент для войны против материнской руской цивилизации ! Все же на виду ! ... ------------------- И сегодня в Германии можно ходить на экскурсии , знакомиться с Древней Русью = архитектурные музеи-реконструированные славянские крепости в Гросс-Раден , Мекленбург , Передняя Померань , остров Рюген , Ольденбург, ... и т.д.. Также и в Швеции = древние архивы государства все на руском , так и с Польшей , Финляндией , и т.д. , по сути всей Европой ! Их по частям отрывали от Руси , делая инструментом войны против Руси ! ... (как сегодня Прибалтику , Молдовию ,... все постсоветские республики ...).
Михалыч
Под руководством Романовых была создана фальшивая история Руси, а нынешние ленивые "историки" сочиняют всякую чушь, не утруждая себя в анализе ошибочной версии с точки зрения современных научно-технических методов и инструментов.
Михаил Бутов
Цитата автора: "Я бы и мог писать об истинной истории и дальше..." --- И какие только невежды не сомневались в правдивости нашей истории, да только ещё ни один сомневающийся не смог предоставить ни одного правдивого доказательства своим сомнениям. Картинки, приведённые в этой статье, -это стандартный набор картинок из Интернета, который постоянно используется для лжедоказательств Тартарии. В России 16-19 веков это слово вообще не употреблялось, от слова нигде и никогда. --- Вот такими дешёвыми приёмами нам пытаются втюхать альтернативную историю. Стоит только потребовать привести в качестве доказательства какие-либо документы, ну хоть один, переписку тартарского государя, ну хоть одно письмишко, монету с тартарской надписью и т.п., как сразу авторы статей исчезают или переходят на хамство. Это всё отрыжка левашовых, морозовых, фоменков и прочих разоблачителей истории. --- Не ведитесь, люди, на это лапшевешание.

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