Телефон в консервах с колбасным паштетом пытался пронести в СИЗО житель Бийска

Мобильник изъяли, осужденного привлекли к дисциплинарной ответственности Фото: УФСИН по Алтайскому краю В Алтайском крае сотрудники бийского СИЗО-2 обнаружили мобильный телефон у осужденного, сообщает региональная ФСИН.
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