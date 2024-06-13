В юбилейной краевой спартакиаде предпринимателей команда алтайского бизнес-омбудсмена заняла призовые места в гиревом спорте и кёрлинге

Юбилейная, пятая по счету Спартакиада субъектов малого и среднего предпринимательства и представителей организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства Алтайского края прошла в селе Бочкари Целинного района.
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