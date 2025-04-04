Маск общался с главой аппарата Белого дома «как с секретаршей», пишет DM

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Миллиардер и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск вызвал раздражение в Белом доме своим отношением к главе аппарата Сьюзи Уайлс, с которой обращался как «с секретаршей», сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник.