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Культурология.рф

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История и археология: 20 лет ада девочки, которую похитил отчим, превратив в мать девятерых детей: почему сказала полицейским, что любит своего тюремщика и тирана

История и археология: 20 лет ада девочки, которую похитил отчим, превратив в мать девятерых детей: почему сказала полицейским, что любит своего тюремщика и тирана

Когда Розалин Макгиннис впервые увидела сорокалетнего Анри Пьетта, ей было всего девять лет. Он появился в жизни ее матери, но очень быстро стал частью их маленького мира в Пото, городке в Оклахоме, где все знали друг друга.

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