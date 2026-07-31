История и археология: 20 лет ада девочки, которую похитил отчим, превратив в мать девятерых детей: почему сказала полицейским, что любит своего тюремщика и тирана

Когда Розалин Макгиннис впервые увидела сорокалетнего Анри Пьетта, ей было всего девять лет. Он появился в жизни ее матери, но очень быстро стал частью их маленького мира в Пото, городке в Оклахоме, где все знали друг друга.
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