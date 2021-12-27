«Актобе» предлагал Балаеву 100 тысяч долларов в год (Sportinfo)

По сообщениям Sportinfo «Актобе» не обещал Эмилю Балаеву статус вратаря «номер 1» и предлагал финансовые условия несколько ниже, чем в «Карабахе» – не более 100 тысяч долларов в год.
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