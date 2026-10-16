Лидер "Патриотов" Флориан Филиппо призвал Францию прекратить финансирование Киева после того, как Зеленский потребовал от ЕС 70 миллиардов евро к 2027 году.
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