Сразу 6 российских теннисистов проведут четвертьфинальные матчи 5 января

Утром в пятницу в Брисбене и Гонконге пройдут несколько игр с участием россиян. В Австралии матчи 1/4 финала сыграют Мирра Андреева, Анастасия Потапова, Дарья Касаткина и Роман Сафиуллин, в Гонконге – Андрей Рублев и Павел Котов.