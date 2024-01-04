Сразу 6 российских теннисистов проведут четвертьфинальные матчи 5 января

Утром в пятницу в Брисбене и Гонконге пройдут несколько игр с участием россиян. В Австралии матчи 1/4 финала сыграют Мирра Андреева, Анастасия Потапова, Дарья Касаткина и Роман Сафиуллин, в Гонконге – Андрей Рублев и Павел Котов.
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