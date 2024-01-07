Рождество в Петербурге стало одним из самых холодных за всю историю наблюдений

Минувшая рождественская ночь стала одной из самых холодных за всю ночь.Рождество 2024 года вошло в историю как одно из самых холодных за весь XXI век в Санкт-Петербурге, сообщает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, написав об этом в своем Telegram-канале.